Суд вынес приговор сыну нардепа Попова за ограбление магазина

Оболонский районный суд г.Киева вынес приговор сыну народного депутата Игоря Попова (фракция Радикальной партии) Богдану за ограбление магазина в Оболонском районе столицы в виде 5 лет лишения свободы с испытательным сроком на 2 года.

Как рассказали в пресс-службе Оболонского райсуда, при принятии решения судьи учли, что обвиняемые (Б.Попов и второй обвиняемый Владислав Чобан) являются несовершеннолетними, полностью признали свою вину, а потерпевшая сторона согласилась с требуемым прокуратурой наказанием в виде 5 лет лишения свободы с испытательным сроком на два года.

Данное решение означает, что если в течение двух лет осужденный не совершит повторных уголовных преступлений, то оставшийся срок его осуждения будет погашен. Если же он вновь допустит совершение уголовного преступления, то будет отбывать установленный судом срок лишения свободы в полном объеме.

Потерпевшие не заявляли в суд гражданские иски по возмещению ущерба по этому делу.

Как сообщалось, 26 ноября 2017 года двое несовершеннолетних (14 и 15-лет) – сын народного депутата из фракции Радикальной партии Игоря Попова и еще один молодой человек – ворвались в продуктовый магазин в Оболонском районе Киева и, угрожая оружием, забрали из кассы 2500 грн. Они были задержаны возле места преступления. Правоохранители изъяли у них предмет похожий на пистолет, черные балаклавы и перчатки черного цвета.

Сам нардеп И.Попов на своей странице в Фейсбуке сообщил, что его сын совершил "серьезное правонарушение". "Мой сын 14-ти лет попал в плохую компанию и совершил серьезное правонарушение. Это моя вина, что недостаточно времени уделял воспитанию, недосмотрел, не предупредил. Я прошу прощения у потерпевших, у общества, у моих родных, у моей лучшей команды… Пройдет следствие, виновные понесут ответственность без исключений, пусть это станет уроком и сыну, и мне", - написал он.

Действия двух несовершеннолетних были квалифицированы по ч.3 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Оболонский райсуд применил к обоим несовершеннолетним меру пресечения в виде домашнего ареста.