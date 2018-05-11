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Харьковчане с 1 июня будут платить за квартиру больше

16:47 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото из открытых источников

Новости Украины: Харьковский исполком повысил тарифы на квартплату, исходя из расчетов со средней зарплаты уже с 1 июня.

Исполнительный комитет Харьковского горсовета на заседании в пятницу утвердил новые тарифы на услуги по содержанию домов, сооружений и придомовых территорий.

"Средний размер квартплаты возрастет с 2,83 грн до 3,4 грн за 1 кв. м", - сообщает пресс-служба Харьковского горсовета.

Заместитель городского головы Харькова Михаил Фатеев объяснил необходимость увеличения квартплаты повышением средней зарплаты работникам коммунального хозяйства: ее планируется поднять до 4477 грн, тогда как в действующем тарифе заложена средняя зарплата 3722 грн.

"Это минимально необходимый размер увеличения. Таким образом, будет возможность платить зарплату работникам согласно действующему законодательству, то есть не меньше минимальной. Это невысокий уровень заработной платы, поскольку средняя по городу составляет 7156 грн. Дополнительное увеличение зарплаты повлекло бы за собой еще больший рост стоимости услуги, поэтому принято оптимальное решение, которое даст возможность и выплачивать зарплату, и не так высоко поднимать тариф", - цитирует пресс-служба М.Фатеева.

Новые тарифы вступят в силу с 1 июня.

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Новости Украины, Квартплата, Коммунальное хозяйство, Тарифы, Харьков, Харьковский горсовет.
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