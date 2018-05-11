Врач одесского роддома упал в шахту лифта

Заместитель главного врача по техническим вопросам одесского роддома №5 погиб в результате падения в шахту лифта в медучреждении.

Как сообщила в пятницу пресс-служба Главного управления Нацполиции в Одесской области, прибывшая по вызову следственно-оперативная группа установила, что перед падением 49-летний мужчина пытался самостоятельно устранить технические неисправности лифта.

По данному факту полиция начала уголовное производство по ч.2 ст.271 (нарушение требований законодательства об условиях труда) Уголовного кодекса Украины.

Ведется следствие.