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Врач одесского роддома упал в шахту лифта

Шахта лифта
17:25 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Твиттер

Новости Украины: Замглавврача одного из роддомов Одессы погиб в результате падения в шахту лифта в медучреждении.

Заместитель главного врача по техническим вопросам одесского роддома №5 погиб в результате падения в шахту лифта в медучреждении.

Как сообщила в пятницу пресс-служба Главного управления Нацполиции в Одесской области, прибывшая по вызову следственно-оперативная группа установила, что перед падением 49-летний мужчина пытался самостоятельно устранить технические неисправности лифта.

По данному факту полиция начала уголовное производство по ч.2 ст.271 (нарушение требований законодательства об условиях труда) Уголовного кодекса Украины.

Ведется следствие.

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Новости Украины, Лифт, Нацполиция, Одесская область, Падение в шахту.
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