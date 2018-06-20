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Под Киевом горит пятиэтажка, проводится эвакуация
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14:28 Сегодня Телеграф
Фото: ГСЧС
Новости Украины: В Броварах (Киевская область) горит пятиэтажный дом, спасатели проводят эвакуацию жителей.
В г.Броварах Киевской области горит крыша пятиэтажного дома на ул.Гагарина,16, проводится эвакуация жителей, сообщили в областной полиции.
Как сообщает в среду Главное управление Национальной полиции в Киевской области на странице в соцсети Фейсбук.
"Сейчас продолжается ликвидация пожара, который осуществляют спасатели Главного управления ГСЧС Украины в Киевской области. Охрану общественного порядка на месте происшествия обеспечивают работники Броварского отдела полиции", - сказано в сообщении.
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По предварительной информации, пострадавших нет.
На месте происшествия также находятся работники медицинской службы.
Устанавливаются причины и обстоятельства пожара.
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