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Под Киевом горит пятиэтажка, проводится эвакуация

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Место происшествия
14:28 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ГСЧС

Новости Украины: В Броварах (Киевская область) горит пятиэтажный дом, спасатели проводят эвакуацию жителей.

В г.Броварах Киевской области горит крыша пятиэтажного дома на ул.Гагарина,16, проводится эвакуация жителей, сообщили в областной полиции.

Как сообщает в среду Главное управление Национальной полиции в Киевской области на странице в соцсети Фейсбук.

"Сейчас продолжается ликвидация пожара, который осуществляют спасатели Главного управления ГСЧС Украины в Киевской области. Охрану общественного порядка на месте происшествия обеспечивают работники Броварского отдела полиции", - сказано в сообщении.

Неизвестные ворвались в мэрию Харькова с шашками и распылили газ

По предварительной информации, пострадавших нет.

На месте происшествия также находятся работники медицинской службы.

Устанавливаются причины и обстоятельства пожара.

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Новости Украины, Бровары, ГСЧС, Пожар, Происшествие, Эвакуация.
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