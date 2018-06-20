В Сумской области за взятку задержаны замначальника ГФС и главный госревизор

Сотрудники Генпрокуратуры, Нацполиции, СБУ и внутренней безопасности Государственной фискальной службы Украины задержали заместителя начальника ГФС в Сумской области и главного госревизора – инспектора ГУ ГФС в области на получении взятки, сообщает пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

В опубликованном в среду на своей странице в соцсети Фейсбук сообщении Л.Сарган отметили, что чиновники облуправления ГФС, "используя свое служебное положение, получили от физического лица-предпринимателя взятку в сумме 60 тыс. грн. за уменьшение в акте проверки суммы доначисленных якобы неуплаченных им налогов и сборов, а также штрафных санкций с 1 млн. грн. до 25 тыс. грн".

По информации пресс-секретаря генпрокурора, в настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым в коррупции чиновникам ГФС меры пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается.