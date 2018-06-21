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В Николаевской области поймали шпионов российского Генштаба

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Задержание шпионов
13:03 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: СБУ

Новости Украины: В Николаевской области СБУ пресекла деятельность агентурной сети ГУ Генштаба ВС РФ.

Сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины и Управления СБУ в Николаевской области прекратили на территории региона деятельность агентурной сети, созданной представителями ГУ Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации.

"В рамках уголовного производства, открытого по ч.1 ст.111 (государственная измена) и ч.1 ст.114 (шпионаж) Уголовного кодекса Украины, оперативники СБУ задокументировали противоправную деятельность группы жителей Николаева, которые способствовали российской спецслужбе в проведении подрывной деятельности против нашей страны", - сообщает в четверг пресс-центр СБ Украины.

Сотрудники СБУ установили, что злоумышленники по заданию российской военной разведки создали разветвленную агентурную сеть из местных жителей, которые, в частности, осуществляли сбор разведывательной информации об общественно-политической обстановке в Николаеве, деятельности местных патриотических организаций и их активистов, дислокации и перемещении подразделений ВС Украины, военной техники, их привлечение к проведению операции Объединенных сил на востоке Украины.

Полученные данные организаторы сети передавали куратору из российской спецслужбы с помощью закрытых каналов связи.

Во время обысков по месту жительства организаторов и участников агентурной сети сотрудники спецслужбы обнаружили и изъяли средства связи, которые использовались для контактов с российскими разведчиками, компьютерную технику и электронные носители информации, на которых обрабатывались собранные сведения, рукописные черновые записи о деятельности местных патриотических организаций и передвижения военной техники, количества личного состава воинских частей, дислоцирующихся в Николаеве.

"У злоумышленников также изъято незарегистрированное оружие, патроны различного калибра, взрывные устройства, карта Николаевской области с отметками железнодорожных мостов, топографические карты Николаевской и Херсонской областей, большое количество российской символики и агитационных материалов", - говорится в информации.

Изъятые материалы приобщены к уголовному производству в качестве доказательств.

Оперативники спецслужбы задержали двух организаторов сети, им объявлены подозрения в совершении преступлений и избрана мера пресечения в виде ареста сроком на шестьдесят дней.

"Касательно других участников агентурной сети будут приняты отдельные процессуальные решения. Продолжаются следственно-оперативные действия", - отметили в СБУ.

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Новости Украины, Генштаб ВС РФ, ГУ, Николаевская область, СБУ, Шпион.
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