Квартиру мэра Новоград-Волынска обокрали

Из арендованной квартиры мэра Новограда-Волынского Виктора Весельского воры вынесли документы, 12 тыс. долларов, 10 часов и другие ценные вещи.

Об этом сообщил отдел информации и связей с общественностью горсовета.

"20 июня 2018 года в период с 09:00 до 21:00 часов произошло незаконное проникновение через входные двери в квартиру, которую согласно договору аренды нанимает городской голова Виктор Леонидович Весельский. Из квартиры неизвестными лицами похищены личные документы (биометрический паспорт гражданина Украины для выезда за границу) и денежные средства в сумме 12 тыс. долларов США (официально задекларированные), которые находились в металлическом сейфе", - говорится в сообщении.

Воры забрали также 10 наручных часов, 5 пар мужских запонок и 10 зажимов для галстуков, оставив в квартире беспорядок.

Сообщается, что по данному факту зарегистрировано уголовное производство согласно ч.4 ст.185 Уголовного кодекса Украины. Идет досудебное расследование.