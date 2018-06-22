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СМИ: Из оккупированного Крыма экспортируют зерно в Сирию

Зерно больше некуда поставить из-за санкций
09:03 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Из оккупированного Россией Крыма проводят экспорт зерновых в контролируемые режимом Башара Асада районы Сирии.

По данным агентства Reuters, с июля 2017 года по май 2018 года из оккупированного Крыма в Сирию российская власть поставила не меньше 170 тыс. тонн зерна. Сирийская власть не может заплатить за зерно из Крыма деньгами, поэтому рассчитывается оливковым маслом и овощами.

Подконтрольный Кремлю "заместитель премьер-министра Крыма" Георгий Мурадов напомнил, что "РФ не поддерживает санкционный режим против Сирии, поэтому страны могут свободно работать".

Издание отмечает, что Сирия из-за боевых действий страдает от нехватки пшеницы, а западные трейдеры отказались работать с Башаром Асадом.

Ряд судов доставили зерно из Крыма в сирийский порт Тартус, где у РФ есть военно-морская база. Другие грузы пошли в Ливан, после чего они были перенаправлены в Сирию, уточняют в публикации.

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По данным издания, Крым собирает примерно 1,4 млн тонн зерна в год, из которых 1 млн тонн – экспортный потенциал. В 2018 году урожай на оккупированном полуострове может уменьшиться из-за засухи.

Украина считает, что поставки из Крыма нарушают западные санкции, поэтому подала жалобу в Международную морскую организацию, которая базируется в Лондоне.

Как сообщалось, Совет ЕС продлил до 23 июня 2019 года ограничительные меры против России в ответ на нелегальную аннексию Крыма и Севастополя Россией.

Также Совет ЕС 29 мая продлил на год санкции против сирийского режима Башара Асада.

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Новости Украины, Зерно, Крым, Россия, Сирия, Экспорт зерновых.
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