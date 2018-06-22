В львовском оздоровительном таборе массово отравились дети
Новости Украины: На Львовщине в оздоровительном лагере с признаками пищевой инфекции госпитализировали шестеро детей .
Шестеро детей с признаками пищевой инфекции, отдыхавших в оздоровительном лагере, госпитализированы в Старосамборском районе Львовской области, сообщил отдел коммуникации полиции Львовской области.
По информации полиции, в пятницу утром к ним поступило сообщение от фельдшера скорой медицинской помощи о госпитализации шестерых детей в возрасте от 6 до 11 лет, которые отдыхали в оздоровительном лагере на территории Старосамборского района. Предварительный диагноз - пищевая инфекция, токсико-интоксикационный синдром.
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На месте работает следственно-оперативная группа Старосамборского отделения полиции. Для установления причин отравления привлечены представители других служб. Решается вопрос об открытии уголовного производства.