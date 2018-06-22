В столичном торговом центре ищут взрывчатку, всех людей эвакуировали

Столичные полицейские проверяют информацию о минировании торгового центра "Украина" на проспекте Победы.

Об этом говорится в сообщении Нацполиции.

"В 12.20 в дежурную часть Шевченковского управления полиции поступило сообщение о том, что в торговом центре заложена взрывчатка. На место происшествия немедленно выехали экипажи патрульных полицейских, следственно-оперативная группа районного управления полиции, взрывотехники и кинологи. По прибытию правоохранители эвакуировали из помещения 700 посетителей заведения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что взрывотехники тщательно осматривают магазины и помещения.

На месте работает следственно-оперативная группа территориального управления полиции и кинологи.

Сообщение зарегистрировано в Журнале единого учета заявлений и сообщений.