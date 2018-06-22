Новости в регионах

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Пятница, 22.06.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: В Украине намерены сузить ширину полос движения на дорогах
В Украине намерены сузить ширину полос движения на дорогах
Новости: Северная и Южная Кореи определились с датой воссоединения семей
Северная и Южная Кореи определились с датой воссоединения семей
Новости: Бразилия 0:0 Коста-Рика: онлайн-трансляция матча (1-й тайм)
Бразилия 0:0 Коста-Рика: онлайн-трансляция матча (1-й тайм)
Новости: Умерла единственная в мире "говорящая" горилла
Умерла единственная в мире "говорящая" горилла
X

В столичном торговом центре ищут взрывчатку, всех людей эвакуировали

Торговый центр "Украина"
15:06 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости Украины: В Шевченковском районе Киева из ТЦ эвакуировали 700 человек из-за сообщения о минировании.

Столичные полицейские проверяют информацию о минировании торгового центра "Украина" на проспекте Победы.

Об этом говорится в сообщении Нацполиции.

"В 12.20 в дежурную часть Шевченковского управления полиции поступило сообщение о том, что в торговом центре заложена взрывчатка. На место происшествия немедленно выехали экипажи патрульных полицейских, следственно-оперативная группа районного управления полиции, взрывотехники и кинологи. По прибытию правоохранители эвакуировали из помещения 700 посетителей заведения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что взрывотехники тщательно осматривают магазины и помещения.

На месте работает следственно-оперативная группа территориального управления полиции и кинологи.

Сообщение зарегистрировано в Журнале единого учета заявлений и сообщений.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Взрывчатка, Минирование, Полиция, Торговый центр, Торговый центр "Украина", Украина.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости в регионах Украины

На Донбассе поврежден водопровод, мирное население может остаться без воды В Киеве в отделение банка бросили коктейли Молотова В Штабе ООС рассказали о горячих точках на Донбассе

Последние новости

В Киеве возле Верховной Рады на машины упало дерево, образовались пробки Представлены первые смарт-часы в Украине, которые измеряют уровень стресса Раванелли рассказал, почему приехал работать в Украину
Сегодня читают
01 Погода на выходные: похолодание и дожди
02 "Усика в России считают своим": Гассиев - о финале WBSS в Москве
03 ЧМ-2018. Результаты матчей 21 июня
04 Диетологи рассказали, как похудеть без ограничений в еде и упражнений
05 Аргентина – Хорватия 0:3. Видео голов и обзор матча ЧМ-2018
Новости сегодня
15:14 Постол рассказал о подготовке к бою против Тейлора
15:13 Джастин Бибер устроил романтическое свидание новой девушке
14:59 В МИД заинтересованы в самоидентификации закарпатских венгров
14:55 Сампаоли: Сборная Аргентины задевает Месси
14:55 Невероятно красивые университеты со всего мира (Фото)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Президент назначил нового главу Донецкой ОВГА
Президент назначил нового главу Донецкой ОВГА
Новости: Резкая смена погоды: спасатели предупреждают о сильных ливнях и опасности пожаров
Резкая смена погоды: ожидаются сильные ливни и грозы
Новости: Сегодня в Украине День скорби и чествования памяти жертв войны
В Украине День скорби и чествования памяти жертв войны
Новости: Ева Лонгория показала фото с сыном и трогательно прокомментировала его рождение
Ева Лонгория показала фото с сыном и трогательно прокомментировала его рождение
Добавить комментарий
0