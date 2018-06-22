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Президент в Запорожской области открыл дорогу государственного значения

Петр Порошенко открывает участок трассы в Запорожье
19:13 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: president.gov.ua

Новости Украины: Петр Порошенко открыл отремонтированную дорогу Днепр - Запорожье.

Президент Петр Порошенко во время рабочей поездки в Запорожье открыл движение на отремонтированном участке трассы государственного значения Н-08 "Борисполь-Днепр-Запорожье-Мариуполь".

Об этом сообщает пресс-служба Главы государства.

Открытие этой части автомобильной дороги Глава государства назвал важным событием, ведь эта трасса обеспечивает связь между двумя областями - Запорожской и Днепропетровской и между двумя городами - Запорожьем и Днепром.

"Сегодня мы здесь открываем дорогу. Дорогу, которая построена с очень высоким качеством. Дорога, которая своевременно профинансирована. И львиная часть профинансирована из государственного бюджета, потому что мы на сегодняшний день сделали приоритетом дорожное строительство", - сказал Порошенко, прибавив, что капитальный ремонт этой трассы почти 60 лет не производился.

Президент отметил, что приоритетом является завершение ремонта всей трассы.

"Мы построили дорогу, которая соединяет Днепр и Запорожье. У нас есть приоритет, в который мы соединяем Днепр, Запорожье и в Донецкую область. Уверен в том, что это также будет построено в кратчайшие сроки и с высоким качеством", - подчеркнул он.

В то же время Глава государства заверил, что за последние годы объемы финансирования дорожного строительства растут. Так, по его словам, в 2014 году на дороги выделялось 10 миллиардов, в 2015 году - 20 миллиардов, в 2016 году - 30 миллиардов, в 2017 - почти 40.

В то же время Президент прибавил, что теперь поставлена задача, чтобы дорожный фонд вместе с таможенным экспериментом приближался до 50 млрд гривень.

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Новости Украины, Запорожье, Н-08, Петр Порошенко, Трасса.
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