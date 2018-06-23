Дело Майдана: Сотруднику СБУ объявили подозрение в превышении власти

Генеральная прокуратура сообщила о подозрении в превышении власти сотруднику Управления СБУ в Хмельницкой области, который применил огнестрельное оружие в ходе мирных акций протеста в 2014 году, в результате чего погибли два человека.

Об этом сообщает Отдел связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.

"Управлением специальных расследований Департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины осуществляется досудебное расследование по факту применения 19.02.2014 огнестрельного оружия возле центрального входа здания Управления СБУ в Хмельницкой области, во время проведения там мирных общественных акций протеста, в результате чего погибли два человека, а еще ряд лиц получили телесные повреждения различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по результатам кропотливой работы следователей и прокуроров установлены обстоятельства совершения уголовных преступлений и получены доказательства достаточные для подозрения конкретного лица в их совершении.

"Так, 21.06.2018 было сообщено о подозрении сотруднику отдела ЦСО "А" УСБУ в Хмельницкой области в совершении превышения власти, сопровождавшееся насилием, болезненными действиями и применением оружия, причинение умышленного тяжкого телесного повреждения с целью запугивания потерпевшего и других лиц, причинение неосторожного тяжкого телесного повреждения и убийства по неосторожности, то есть в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 365, ч. 1 ст. 119, ч. 2 ст. 121, ст. 128 УК Украины", - отметили в прокуратуре.

Следствие продолжается, собираются доказательства на проверку причастности к преступлению других лиц.