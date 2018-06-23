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СБУ задержала россиян, которые требовали с украинских предпринимателей $70 тыс

СБУ
03:13 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: В настоящее время решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали четырех граждан России, которые требовали с двух украинских предпринимателей $70 тыс., сообщил пресс-центр СБУ

"Организатор банды и трое его сообщников, уроженцы Северного Кавказа, двое из которых ранее судимы за вымогательство и похищение людей, действовавших на территории Киевской и Черкасской областей. Оперативники спецслужбы задокументировали, что злоумышленники требовали от киевского бизнесмена тридцать пять тысяч долларов США за якобы охрану его отеля", – говорится в сообщении.

Как отмечается, участники группировки, применяя физическое насилие и психологическое давление, также "выбивали" такую же сумму у коммерсанта из Умани, который занимался организацией проживания хасидов во время ежегодного паломничества на могиле их духовного лидера - цадика Раби Нахмана.

Сотрудники СБУ задержали четырех участников группировки в Киеве во время получения очередного "транша" в размере $8 тыс. США от одного из бизнесменов.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч.2 ст.189 Уголовного кодекса Украины. Задержанным объявили о подозрении в совершении преступления.

Продолжаются следственные действия.

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