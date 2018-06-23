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В Луганской области на границе с Россией задержали два грузовика с контрабандой

Правоохранители
06:38 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Изъятое передали в Государственную фискальную службу для дальнейшей проверки.

В Луганской области правоохранители задержали два грузовика, которые пытались незаконно перевезти контрабанду в Россию, сообщил отдел коммуникации Национальной полиции области.

"В ходе проведения операции "Граница-2018" мобильная группа ГУНП совместно с пограничниками и фискалами в 300м от границы с РФ задержали два грузовика, которые незаконно пытались перевезти в соседнее государство продукты и запчасти", - говорится в сообщении.

Как отмечается, правоохранители в Троицком районе вблизи границы с РФ остановили два автомобиля "УАЗ" с украинской регистрацией, которые передвигались в сторону государственной границы.

"Во время проверки 28 и 23-летние братья, жители пгт. Троицкое пытались вне пункта пропуска перевезти в Российскую Федерацию куриные яйца и запчасти. Любые документы на груз у водителей отсутствовали", - отметили в ведомстве.

Пограничники составили административный протокол по ст.204 Кодекса Украины о административных нарушениях "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины". 

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Новости Украины, Граница, Контрабанда, Луганск, Пограничники, Россия, Украина.
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