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В КГГА приняли решение создать музей на Почтовой площади

КГГА
07:27 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Виталий Кличко подтвердил создание музея на Почтовой площади в Киеве.

На месте раскопок на Почтовой площади будет создан музей, именно это предусматривает решение, принятое Киевсоветом 21 июня, заявил мэр Киева Виталий Кличко в эфире телеканала "Киев", сообщила пресс-служба городского головы.

"Мы на Киевсовете приняли решение, которое поможет в создании музея на Почтовой площади. Мы сделали так, чтобы и от инвестора можно было требовать выполнения его обязательств. Мы решили основать коммунальное предприятие, которое будет заниматься вопросом сохранения артефактов. Мы относимся к этому очень ответственно", - заявил В.Кличко.

Также мэр опроверг, что власти столицы якобы не хотят создавать музей на Почтовой площади.

"С самого начала, когда были найдены эти артефакты, наша задача была их сохранить. И передать следующим поколениям. Нам нужно представить ту уникальную историю, которая есть у нашего города. Благодаря этому Киев, в частности, становится и более привлекательным для туристов. Нашлись люди, которые используют эту тему для личного пиара. Звучат обвинения, что кто-то не желает делать музей. Я всегда говорил - музей там будет. Точка. И мы разработали алгоритм как дальше действовать пошагово", - заявил он.

В пресс-службе мэра столицы также напомнили, что новый проект решения был наработан совместно с председателем фракции "Объединение "Самопомощь" Сергеем Гусовским и поддержан в зале 68 депутатами Киевсовета.

В частности, отмечается, что документ предполагает привлечь международных экспертов и специалистов по археологии и консервации к проведению археологических раскопок.

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Новости Украины, Виталий Кличко, КГГА, Киев, Музей на Почтовой площади, Мэр Киева, Украина.
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