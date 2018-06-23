Под конец июня в Карпатах выпал снег

Сегодня, 23 июня, высокогорный горнолыжный курорт Драгобрат на Закарпатье засыпало снегом.

Деревья, кусты и землю покрыло толстым слоем снега. Столбик термометра здесь в данный момент достиг отметки в 4 градуса тепла, поэтому вскоре снег может растаять, сообщает ТСН.

Синоптики прогнозируют сильный утренний дождь, который во второй половине дня усилится еще и грозами.