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Под конец июня в Карпатах выпал снег
Новости Украины: Сейчас столбик термометра здесь достиг отметки в 4 градуса тепла, поэтому вскоре снег может растаять.
Сегодня, 23 июня, высокогорный горнолыжный курорт Драгобрат на Закарпатье засыпало снегом.
Деревья, кусты и землю покрыло толстым слоем снега. Столбик термометра здесь в данный момент достиг отметки в 4 градуса тепла, поэтому вскоре снег может растаять, сообщает ТСН.
Синоптики прогнозируют сильный утренний дождь, который во второй половине дня усилится еще и грозами.
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