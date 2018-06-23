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Водитель на Луганщине протаранил ЛЭП и погиб
Новости Украины: Водитель легковушки погиб, еще трех человек госпитализировали с различными травмами.
В Лисичанске Луганской области водитель легковушки не справился с управлением транспортным средством и врезался в опору линии электропередач. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.
Согласно сообщению, авария возникла по ул. Октябрьская.
Водитель погиб на месте аварии, еще троих человек, находившихся в машине, госпитализировали с травмами различной степени тяжести.
Сейчас пострадавшие находятся в ЦГБ им. Титова, двое из них - в реанимационном отделении.
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