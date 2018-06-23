Водитель на Луганщине протаранил ЛЭП и погиб

В Лисичанске Луганской области водитель легковушки не справился с управлением транспортным средством и врезался в опору линии электропередач. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

Согласно сообщению, авария возникла по ул. Октябрьская.

Водитель погиб на месте аварии, еще троих человек, находившихся в машине, госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

Сейчас пострадавшие находятся в ЦГБ им. Титова, двое из них - в реанимационном отделении.