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Водитель на Луганщине протаранил ЛЭП и погиб

ДТП
11:31 Сегодня Телеграф
112.ua
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Водитель легковушки погиб, еще трех человек госпитализировали с различными травмами.

В Лисичанске Луганской области водитель легковушки не справился с управлением транспортным средством и врезался в опору линии электропередач. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

Согласно сообщению, авария возникла по ул. Октябрьская.

Водитель погиб на месте аварии, еще троих человек, находившихся в машине, госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

Сейчас пострадавшие находятся в ЦГБ им. Титова, двое из них - в реанимационном отделении.

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Новости Украины, ГСЧС, ДТП, Лисичанск, Луганская область, Украина.
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