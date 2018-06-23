Оккупанты на Луганщине заняли частный дом и стреляли по местным

В Луганской области оккупанты захватили частный дом и стреляли в местных жителей, которые пытались протестовать против их действий.

Как передает корреспондент, об этом во время брифинга сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины полковник Александр Мотузяник.

"По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей продолжает расти количество преступлений против гражданского населения (мародерства, грабежа), совершенных военнослужащими 1 и 2 АК ВС РФ с использованием оружия", - сказал пресс-секретарь.

По его словам, военнослужащие одного из подразделений "2-го армейского корпуса" силой заняли один из частных домов и открыли огонь по местным жителям, которые пытались протестовать против произвола оккупантов.

Мотузяник добавил, что безнаказанность преступников и сокрытие командирами российских оккупационных войск их преступной деятельности приводит к недовольству гражданского населения оккупационными властями и нападениям местных жителей с целью избиения боевиков, находящихся за пределами расположений подразделений.