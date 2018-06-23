Масштабное ДТП под Киевом: столкнулись легковушки и грузовики с мороженым

На Житомирской трассе в районе села Капитановка в пригороде Киева произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие, столкнулись 5 автомобилей. Как сообщили в группе dtp.kiev.ua в Facebook, водитель автомобиля Daewoo Nexia не выдержал безопасной дистанции и спровоцировал ДТП.

"В условиях дождя водитель Daewoo Nexia спровоцировал аварию с участием пяти автомобилей , в том числе двух рефрижераторов", - говорится в сообщении.

Напомним, накануне на одесской трассе возле Киева произошла авария с участием грузовика, перевозившего газированную воду. В результате ДТП сладкий груз разбросало по дороге, часть воды из бутылок разлилась.