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Масштабное ДТП под Киевом: столкнулись легковушки и грузовики с мороженым
Новости Украины: Вблизи Киева на Житомирской трассе столкнулись сразу 5 автомобилей, в том числе 2 рефрижератора с мороженым.
На Житомирской трассе в районе села Капитановка в пригороде Киева произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие, столкнулись 5 автомобилей. Как сообщили в группе dtp.kiev.ua в Facebook, водитель автомобиля Daewoo Nexia не выдержал безопасной дистанции и спровоцировал ДТП.
"В условиях дождя водитель Daewoo Nexia спровоцировал аварию с участием пяти автомобилей , в том числе двух рефрижераторов", - говорится в сообщении.
Напомним, накануне на одесской трассе возле Киева произошла авария с участием грузовика, перевозившего газированную воду. В результате ДТП сладкий груз разбросало по дороге, часть воды из бутылок разлилась.
Telegraf.com.ua