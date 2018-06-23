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В Киеве задержан мошенник, завладевший кинотеатром

Кинотеатр
16:27 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости Украины: Мошенник, завладевший по подложным документам столичным кинотеатром "Молодежный", разоблачен правоохранителями.

Сотрудники прокуратуры Киева и Национальной полиции разоблачили злоумышленника, который в 2014 году по поддельным документам незаконно завладел коммунальным кинотеатром "Молодежный" в Святошинском районе столицы.

Как сообщила в субботу пресс-служба прокуратуры Киева, установлено, что в 2014 году этот человек на основании поддельных документов (свидетельства о праве собственности и справки из Киевского городского БТИ) зарегистрировал за собой право собственности на недвижимое имущество, находившееся в коммунальной собственности (кинотеатр "Молодежный"). Стоимость незаконно отчужденного объекта в то время составила более 800 тыс. грн.

22 июня текущего года следователь объявил злоумышленнику о подозрении по ч. 4 ст. 190 (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах) и ч. 4 ст. 358 (использование заведомо поддельного документа) УК Украины. Готовится ходатайство об избрании ему меры пресечения. В пресс-службе также сообщили, что на рассмотрении в суде находится иск прокуратуры об истребовании здания кинотеатра из незаконного владения. Кинотеатр "Молодежный" в Святошинском районе Киева занимает площадь 233 кв.м, является коммунальной собственностью и находится на балансе КП "Киевкинофильм".

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Новости Украины, Киев, Кинотеатр, Молодежный, Мошенник, Полиция.
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