Новости в регионах

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Суббота, 23.06.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Денисова просит МККК срочно посетить Балуха и оказать ему медпомощь
Денисова просит МККК срочно посетить Балуха и оказать ему медпомощь
Новости: Для домохозяйств возростут "зеленые тарифы" на 0,8%
Для домохозяйств возростут "зеленые тарифы" на 0,8%
Новости: Сборная Бельгии разгромила Тунис на ЧМ-2018
Сборная Бельгии разгромила Тунис на ЧМ-2018
Новости: Сегодня женятся главные влюбленные "Игры Престолов": подробности события
Сегодня женятся главные влюбленные "Игры Престолов": подробности события
X

В Хмельницкой области люди отравились на поминках

Отравление
18:15 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости Украины: Нарушение санитарных правил стало причиной массового отравления на поминальном обеде в Хмельницкой области.

По факту массового отравления людей во время поминального обеда в Ярмолинецком районе открыли уголовное производство. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Хмельницкой области.

"Следователи Ярмолинецкого отдела полиции по факту массового отравления людей во время поминального обеда открыли уголовное производство по ч.1 статьи 325 Уголовного кодекса Украины – "Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений", – говорится в сообщении. Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.

Отмечено, что с 20 по 22 июня жители пгт Ярмолинцы и сел Новое Село и Перегонка Ярмолинецкого района, которые посещали поминальный обед, стали массово обращаться в больницы с жалобами на пищевое отравление. И на сегодня за помощью медиков обратилось более 30 человек. По предварительным данным, у больных – острая кишечная инфекция. По данному факту проводится расследование.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, ГУНП, Отравление, Поминки, Хмельницкая область, Ярмолинцы.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости в регионах Украины

В Ровно произошел пожар в вагоне грузового поезда с древесиной Оккупанты на Луганщине заняли частный дом и стреляли по местным АЧС зафиксировали сразу в Донецкой и Львовской областях

Последние новости

Южная Корея 0:0 Мексика: онлайн-трансляция матча (1-й тайм) Ястремская вышла в финал турнира ITF в Великобритании Фильмы, которые помогут пережить разрыв отношений
Сегодня читают
01 ЧМ-2018. Сербия подаст жалобу в ФИФА на судейство в матче со сборной Швейцарии
02 В Тихом океане ученые заметили необычное явление
03 Суд вынес решение по нардепу Савченко
04 Невеста Роналду разделась для известного глянцевого журнала
05 Катя Осадчая поделилась снимком с годовалым сыном
Новости сегодня
18:13 Шикарная свадьба, на которой одно только платье стоит 14 миллионов рублей (Фото)
18:12 Стаховский вышел в финал Илкли и поборется за первый титул в сезоне
18:10 Эксперты рассказали, как лечить ожоги полости рта
17:57 Пляжный футбол. Сборная Украины по пенальти обыграла Италию в Евролиге
17:51 СБУ в Харькове предотвратила теракт на заказ спецслужб РФ
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Президент Европарламента опасается уничтожения ЕС
Президент Европарламента опасается уничтожения ЕС
Новости: Филарет надеется на скорое получение автокефалии
Филарет надеется на скорое получение автокефалии
Новости: Украина уверенно наращивает экспорт в Европу
Украина уверенно наращивает экспорт в Европу
Новости: Врачи рассказали, какие полезные и вредные свойства есть в сушах
Врачи рассказали, какие полезные и вредные свойства есть в сушах
Добавить комментарий
0