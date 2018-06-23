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СБУ разоблачила работорговцев

Секс-услуги
19:19 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости Украины: СБУ задержали группу злоумышленников из Кировоградской области, поставлявших женщин для интимных услуг в страны Европы.

Сотрудники Управления Службы безопасности Украины в Кировоградской области пресекли деятельность международного канала торговли людьми. Об этом сообщили в пресс-центре СБУ. Правоохранители установили, что злоумышленники подбирали в Кировоградской области женщин для "работы" в одну из европейских стран в сфере предоставления интимных услуг.

Оперативники спецслужбы задержали организатора незаконного бизнеса и трех "заработчанок" на одном из международных пунктов пропуска во Львовской области. В рамках открытого уголовного производства организатору и одному из участников группировки сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 149 Уголовного кодекса Украины. Операция по разоблачению злоумышленников проводилась совместно со следователями и отделом по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, Нацполиции под процессуальным руководством прокуратуры.

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Новости Украины, Кропивницкий, Нацполиция, Работорговля, СБУ, Секс-услуги.
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