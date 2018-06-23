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На Полтавщине забили насмерть парня

Избиение
20:06 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости Украины: Тяжелые телесные повреждения, полученные в драке, стали причиной смерти 17-летнего жителя Лубенского района.

Полиция Лубенского района расследует факт смерти 17-летнего юноши, который попал в больницу с тяжелыми повреждениями, а впоследствии умер в реанимации. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Полтавской области.

"16 июня юноша отдыхал в местном парке культуры и отдыха, где на почве внезапно возникших недружеских отношений ему нанес телесные повреждения 15-летний житель Лубенского района. В больницу пострадавший был доставлен с диагнозом ЗЧМТ, ушиб головного мозга тяжелой степени", - говорится в сообщении. Вчера, 22 июня, парень умер в реанимации.

По факту умышленного тяжкого телесного повреждения правоохранителями открыто уголовное производство по ч.1 ст. 121 УК Украины. Сейчас полицейскими переквалифицировано статью на ч.2 ст. 121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет. В рамках уголовного производства проводятся следственные действия.

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Все по теме:

Новости Украины, Драка, Лубны, Полиция, Реанимация, Смерть.
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