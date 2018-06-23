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СБУ разоблачило возможную продажу химвещества в Россию

СБУ
21:43 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости Украины: По утверждению СБУ одно из частных предприятий Кировоградщины экспортировало в РФ арсенид галлия монокристаллический, который используется в радиоэлектронике.

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Кировоградской области механизм экспорта в страну-агрессор полупроводникового химического вещества, которое используется в производстве военной техники. Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Так, одно из частных предприятий Кировоградской области осуществило ряд экспортных операций полупроводникового сплава арсенида галлия монокристаллического в виде калиброванных слитков на адрес российского предприятия, которое использовалось в качестве посредника. Затем вещество направлялось для создания модернизированного блока радиолокатора в одно из конструкторских бюро приборостроения РФ. Этот прибор используется для производства зенитно-ракетного комплекса "Бук" и ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1", находящихся на вооружении войск Вооруженных сил страны-агрессора и используются незаконными вооруженными формированиями так называемых "Д/ЛНР".

СБУ проинформировала СНБО Украины о рисках возникновения угроз государственной безопасности и обороне Украины в связи с такой деятельностью. На основании материалов Службы СНБО принято решение о применении санкций в отношении российского предприятия через ограничение торговых операций, а также прекращение действия торговых соглашений, совместных проектов и промышленных программ в определенных сферах, в частности в сфере безопасности и обороны. Что касается деятельности украинского предприятия в настоящее время решается вопрос об открытии уголовного производства.

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Новости Украины, Арсенид галлия, Кропивницкий, Радиолокаторы, Россия, СБУ.
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