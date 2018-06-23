На Тернопольщине пожар на спиртзаводе

В Тернопольской области, в городе Збараж, произошел взрыв емкостей с биоэтанолом. Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, информацию о пожаре спасатели получили около 18.15. На вызов оперативно направили дежурный караул 4-й государственной пожарно-спасательной части Управления ГСЧС в Тернопольской области. По прибытии спасатели установили, что на спиртовой базе Зарубинецкого недействующего спиртзавода произошла разгерметизация одной из емкостей с последующим возникновением пожара.

В настоящее время на месте происшествия работает 15 единиц специальной пожарной техники и 63 спасателя. Принимаются меры по предотвращению распространения огня на жилой сектор. Осуществлена эвакуация жителей частных жилых домов, расположенных рядом. Жертв и пострадавших нет. Дополнительно на место пожара направлен один пожарный поезд.