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На Тернопольщине пожар на спиртзаводе

Пожар
22:14 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости Украины: Пожарный поезд, 15 единиц специальной пожарной техники и 63 спасателя работают на месте возгорания биоэтанола на Зарубинецком спиртзаводе.

В Тернопольской области, в городе Збараж, произошел взрыв емкостей с биоэтанолом. Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, информацию о пожаре спасатели получили около 18.15. На вызов оперативно направили дежурный караул 4-й государственной пожарно-спасательной части Управления ГСЧС в Тернопольской области. По прибытии спасатели установили, что на спиртовой базе Зарубинецкого недействующего спиртзавода произошла разгерметизация одной из емкостей с последующим возникновением пожара.

В настоящее время на месте происшествия работает 15 единиц специальной пожарной техники и 63 спасателя. Принимаются меры по предотвращению распространения огня на жилой сектор. Осуществлена эвакуация жителей частных жилых домов, расположенных рядом. Жертв и пострадавших нет. Дополнительно на место пожара направлен один пожарный поезд.

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Новости Украины, Биоэтанол, ГСЧС, Збараж, Пожар, Спиртзавод.
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