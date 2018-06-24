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В Одессе суд вынес приговор банде за попытку нападения на инкассаторов

Наручники
02:17 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото из открытых источников

Новости Украины: Во время задержания у злоумышленников изъяли полицейскую форму, холодное оружие.

В Одессе осуждены участники организованной преступной группировки, которые попытались совершить разбойное нападение на инкассаторов, перевозивших 5 млн грн.

Как сообщила пресс-секретарь военной прокуратуры Южного региона Украины Яна Стекачева, 22 июня Приморским райсудом Одессы оглашен приговор по обвинению группы лиц в совершении ряда тяжких уголовных преступлений, в том числе в составе организованной преступной группы.

В частности, четырех человек суд признал виновными в подготовке в составе ОПГ в ноябре 2015 года к разбойному нападению на работников одной из компаний, которые из Одессы в Киев перевозили около 5 млн грн.

Как уточнила Стекачева, фигуранты обвинены по ч. 1 ст. 14 и ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса ("приготовление к преступлению"; "разбой").

Кроме того, судом установлено, чтодвое из обвиняемых в 2015 году по предварительному сговору группой лиц сбыли паспорт гражданина Украины. То есть, они совершили уголовное преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 358 ("подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов") УК Украины. Также один из них по месту жительства незаконно хранил с целью сбыта наркотики в крупных размерах.

«Обвинительным приговором суда разбойников по совокупности совершенных ими преступлений приговорили к наказанию в виде 4 лет 4 месяцев лишения свободы с конфискацией имущества», - отметила Стекачева.

В отношении еще одного, пятого участника ОПГ постановлением суда материалы выделены в отдельное производство, судебное разбирательство продолжается.

В ноябре 2015 года СБУ сообщила, что совместно с военной прокуратурой задержала членов преступной группировки, которые пытались ограбить автомобиль одного из одесских предприятий. Машина везла в Киев большую сумму денег в иностранной валюте и бухгалтерскую документацию. Они планировали остановить авто, бросив в лобовое стекло лампочки и елочные игрушки, заполненные краской.

Тогда отмечалось, что в состав преступной группировки входили действующий сотрудник управления миграционной службы в Одесской области и бывший работник милиции.

Во время задержания у злоумышленников изъяли полицейскую форму, холодное оружие, газовые и травматические пистолеты, средства связи. Для передвижения они использовали два автомобиля, один из которых был с поддельными номерами.

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