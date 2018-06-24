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Во Львове напали на табор ромов

Ромы
07:46 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости Украины: Группа неизвестных в масках устроила погром в лагере ромов во Львове, есть погибший и пострадавшие.

Львовские полицейские задержали семерых злоумышленников, причастных к нападению на лагерь ромов. В результате нападения есть погибший, ряд людей получили травмы. Об этом сообщает пресс-службу полиции Львова.

"23 июня в 23.25 в полицию поступило сообщение о том, что в лесном массиве на окраине Львова группа неизвестных лиц в масках напала на лагерь в котором проживают граждане ромской национальности", — указано в сообщении правоохранителей. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа, работники других служб и подразделений полиции Львовщины. Полицейские прекратили правонарушения и задержали семь человек, причастных к нападению.

"Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства", — добавили в полиции города.

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Новости Украины, Львов, Погром, Ромы, Табор, Украина.
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