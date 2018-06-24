В киевском ресторане владелец застрелил посетителя

На Оболонской Набережной Киева между владельцем ресторана и компанией посетителей возник конфликт, в результате которого хозяин заведения застрелил обидчика, еще одного - ранил, этом сообщает полиция Киева.

"Стрелка задержали. С места происшествия изъяли пистолет Макарова, предположительно - боевой, с уничтоженными номерами и стреляные гильзы. Сообщение о стрельбе на Оболонской Набережной поступило около полуночи", - говорится в сообщении. "Стрелок - уроженец другой страны, 1958 г.р., ранее в поле зрения правоохранителей не попадал. Погибший - уроженец Запорожской области, 1989 г.р., ранен - уроженец Донецка, 1987 г.р.", - отметили в полиции. Раненого с огнестрельными ранениями доставили в больницу, где ему оказывают медицинскую помощь.

На месте работали следственно-оперативные группы Главного и Оболонского управлений полиции. Проводятся необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств происшествия. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч.2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Стрелку грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.