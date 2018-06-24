В Харькове злоумышленник застрелил супругов и ранили 13-летнего ребенка
Новости Украины: В Харьковской области полиция задержала подозреваемого в убийстве 40-летних супругов и ранении их 13-летнего ребенка.
Полиция в Харькове задержала подозреваемого в двойном убийстве. Об этом сообщил отдел коммуникации ГУНП в Харьковской области.
"Тела застреленных 40-летних супругов, а также их раненого 13-летнего ребенка обнаружила в квартире соседка. При опросе свидетелей было установлено, что возле подъезда дома находился подозрительный автомобиль, который потом уехал в неизвестном направлении", - говорится в сообщении.
Указанную машину задержали возле станции метро Киевская. В ней обнаружили огнестрельное оружие.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции. Выясняются все обстоятельства происшествия и мотивы совершения преступления. Следователи квалифицировали его по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины. Следственные действия продолжаются.
Напомним, в Кривом Роге задержали серийного убийцу-насильника, жертвами которого стали шесть женщин, двое из которых погибли.