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В Харькове злоумышленник застрелил супругов и ранили 13-летнего ребенка

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Задержание
14:47 Сегодня Телеграф
Фото: НПУ

Новости Украины: В Харьковской области полиция задержала подозреваемого в убийстве 40-летних супругов и ранении их 13-летнего ребенка.

Полиция в Харькове задержала подозреваемого в двойном убийстве. Об этом сообщил отдел коммуникации ГУНП в Харьковской области.

"Тела застреленных 40-летних супругов, а также их раненого 13-летнего ребенка обнаружила в квартире соседка. При опросе свидетелей было установлено, что возле подъезда дома находился подозрительный автомобиль, который потом уехал в неизвестном направлении", - говорится в сообщении.

Указанную машину задержали возле станции метро Киевская. В ней обнаружили огнестрельное оружие.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции. Выясняются все обстоятельства происшествия и мотивы совершения преступления. Следователи квалифицировали его по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины. Следственные действия продолжаются.

Напомним, в Кривом Роге задержали серийного убийцу-насильника, жертвами которого стали шесть женщин, двое из которых погибли.

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Новости Украины, Задержание, Нападение на квартиру, Подозреваемый, Полиция, Ранение ребенка, Убийство супругов, Харьков.
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