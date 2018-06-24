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Денисова обратилась к Авакову из-за нападения на ромский табор вблизи Львова

Ромский табор вблизи Львова
15:07 Сегодня Телеграф
Фото: МВД

Новости Украины: Украинский омбудсмен Людмила Денисова просит главу МВД Арсена Авакова взять на контроль расследование нападения на ромский табор вблизи Львова.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова обратилась к министру внутренних дел Арсену Авакову с просьбой взять на контроль расследование нападения на ромский табор неподалеку от Львова, временное поселение ромов и обеспечить эффективное расследование в разумные сроки. Об этом сообщает пресс-служба омбудсмена.

"Вечером 23 июня неизвестные вооруженные лица напали на цыганский лагерь, расположенный в лесном массиве на окраине Львова. По данным полиции, в результате нападения один человек погиб, а еще четыре представителя ромской национальности были травмированы", - напомнили в пресс-службе.

По словам Денисовой, региональный представитель Уполномоченного во Львовской области выехала на место происшествия и выясняет обстоятельства нападения. 

Кроме того, омбудсмен обратилась к Львовскому городскому голове с просьбой предоставить исчерпывающую информацию о мерах, которые принимаются властями для урегулирования проблемных вопросов временных ромских поселений во Львове. Также в письме выражена просьба проинформировать Уполномоченного относительно обеспечения социальных и жилищных прав ромов, которые проживали в упомянутом поселении и стали жертвами нападения.

По убеждению Денисовой, такие проявления ксенофобии требуют особого внимания со стороны правоохранительных органов, в частности, более тщательного расследования, а также принятия мер превентивного характера по недопущению таких случаев в будущем.

Поэтому Уполномоченный также обратилась к начальнику Главного управления Национальной полиции во Львовской области с просьбой безотлагательно принять меры с целью предоставления надлежащей правовой оценки действиям нападавших, в частности с учетом возможного мотива расовой нетерпимости, и обеспечить эффективное, объективное и непредвзятое расследование.

Кроме того, Денисова просит принять неотложные меры для предотвращения совершения погромов ромских поселений.

По данным пресс-службы, на контроле Уполномоченного продолжают находиться производства по нападению на ромский табор в киевском парке "Голосеевский", сожжение радикально настроенными лицами лагеря ромов на Лысой горе в Киеве, а также во Львове и в Тернопольской области.

Денисова призвала общественность к толерантности, терпимости и недискриминации по любым признакам - национальности, политическим, религиозным и другим убеждениям, языку, полу, этническому и социальному происхождению.

Во Львове напали на табор ромов

Как сообщалось ранее, в ночь на воскресенье группа злоумышленников с ножами напала на цыганский лагерь возле Львова. В результате нападения погиб 23-летний мужчина, еще трое обитателей лагеря, в том числе женщина с 10-летним сыном получили ножевые ранения. Полиция задержала семерых нападавших. По предварительной информации, речь идет об участниках группировки "Трезвая и злая молодежь", связанного с неонацистским движением Misanthropic Division.

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Новости Украины, Арсен Аваков, Глава МВД, Контроль, Львов, Людмила Денисова, Нападение, Нападение на ромский табор во Львове, Расследование, Ромский табор.
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