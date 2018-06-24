Новости в регионах

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Воскресенье, 24.06.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: МОЗ требует пустить к Балуху украинских и международных врачей
МОЗ требует пустить к Балуху украинских и международных врачей
Новости: Выборы в Турции: зафиксированы первые вмешательства в голосование
В Турции 10 иностранцев пытались вмешаться в голосование
Новости: Англия 6:1 Панама: онлайн-трансляция матча (2-й тайм)
Англия 6:1 Панама: онлайн-трансляция матча (2-й тайм)
Новости: В песчаной пустыне образовалось озера
В песчаной пустыне образовалось озера
X

Киевпастранс сообщил об изменении троллейбусных маршрутов

Киевский троллейбус
15:57 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости Украины: В связи с капитальным ремонтом участка ул. Е. Телиги "Киевпастранс" изменил три троллейбусных маршрута в ночь на 25 июня.

В ночь на 25 июня троллейбусы № 27, 30 будут ходить по измененным маршрутам, а троллейбус № 25 вообще в это время не будет перевозить пассажиров. Об этом сообщили в "Киевпастрансе".

"С 23 часов 24 июня до 6 часов 25 июня 2018 года вносятся изменения в работу троллейбусных маршрутов 25, 27, 30 в связи с незаконченными работами "Киевавтодора" по капитальному ремонту дорожного покрытия ул. Елены Телиги на участке от ул. Ольжича к просп. Степана Бандеры", - говорится в сообщении.

Последние отправления в рейс по своим маршрутам:

троллейбусов № 25 от ст. м. Почайна: 22:58; 22:52, от ул. Свободы 22:05; 22:22;

троллейбусов № 27 от ж/д ст. Киев-Волынский: 21:41; 21:47, от ст. м. Почайна: 22:28; 22:38;

троллейбусов № 30 от Кадетского Гая: 22:00; 22:20, от ул. Милославская: 22:00; 22:20.

С 23 до 6 часов троллейбусы будут ходить по следующим маршрутам:

Маршрут № 27 "Железнодорожная станция "Киев-Волынский" - станция метро" Дорогожичи";

Маршрут № 30 "Ул. Милославская - железнодорожная станция "Зенит"; "Ул. Кадетский Гай - станция метро "Дорогожичи";

Маршрут № 25 закрывается.

Заезды и выезды троллейбусов скорректируют.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Киев, Киевпастранс, Маршрут, Ремонт, Троллейбус.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости в регионах Украины

Крымскотатарский активист Караметов умер в результате ДТП В Киеве во время конвоирования из-под стражи сбежал брачный аферист В киевском ресторане владелец застрелил посетителя

Последние новости

В Барнауле объявлен режим ЧС из-за масштабного урагана Гассиев: В Москве будут поддерживать Усика Посол Польши посетит матч Польша-Колумбия
Сегодня читают
01 Бокс. Малиновский досрочно выиграл бой у Оробьйо
02 Украинец Постол проиграл бой за звание претендента на титул WBC
03 ЧМ-2018. Шедевральный гол Крооса принес победу Германии над Швецией (Видео)
04 Шестерых фанатов сборной Мексики убили во время матча ЧМ-2018
05 Ученые определили идеальное количество секса для счастья
Новости сегодня
16:40 В Украине на 5% выросло производство колбасы
16:38 В Киеве за помощь в побеге брачному аферисту задержали конвоира
16:34 Наводнение в Китае: Более тысячи людей эвакуировано, есть погибшие
16:33 Новичок Шахтера Майкон рассказал, почему решил перейти в донецкий клуб
16:31 Вкусные сочетания продуктов, которые являются вредными для вашего здоровья
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: ГСЧС предупредила о пожарной опасности 5 класса
ГСЧС предупредила о пожарной опасности 5 класса
Новости: Украина должна выплатить $43 млрд к апрелю 2019 года
Украина должна выплатить $43 млрд к апрелю 2019 года
Новости: Саммит Трампа и Путина: Названа дата встречи
Саммит Трампа и Путина: Названа дата встречи
Новости: Медики назвали популярный продукт, который опасный для здоровья
Медики назвали популярный продукт, который опасный для здоровья
Добавить комментарий
0