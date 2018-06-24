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ВСУ: Боевики целенаправленно сжигают населенные пункты

Обстрел населенных пунктов на Донбассе
15:48 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Фейсбук

Новости Украины: Оперативное командование Сухопутных войск ВСУ "Север" сообщает о целенаправленном обстреле населенного пункта Южное в Донецкой области со стороны боевиков.

Боевики российско-оккупационных войск сознательно разрушают и уничтожают населенные пункты над которыми теряют свой контроль, сообщает Оперативное командование Сухопутных войск ВСУ "Север". В Facebook ОК "Север" отмечается, что населенный пункт Южное (Донецкая область) был занят украинскими военными без боев и должен был получить шанс на полное восстановление цивилизованной жизни.

Тем не менее, оккупанты начали его целенаправленное разрушение и создание условий для полного выезда его жителей. Дома поселка ежедневно подвергались обстрелам. Их поджигали осветительными минами и снарядами, а также трассирующими пулями.

"Уничтожены целые улицы. В такую жаркую погоду, которая стоит сейчас, переброска огня с дома на дом идет почти мгновенно. Военные, которые обороняют поселок, не успевают спасать дома от постоянных поджогов со стороны российских оккупантов", – отмечается в сообщении.

В командовании отмечают, что отсутствие гарантий от ОРДО на безопасную работу пожарных расчетов и спасателей делает невозможным сохранение инфраструктуры и гражданских зданий. Более того, любой транспорт, двигающийся в сторону поселка, или в обратном направлении, подвергается обстрелам.

"Данная тенденция, посеять панику среди местных жителей, возникла далеко не вчера. Оккупанты намеренно разрушают гражданскую инфраструктуру и обстреливают мирные жилые кварталы, чтобы деморализовать гражданское население и подорвать доверие к военному руководству при этом, постоянно транслируя зомбо-картинку и искусственный месседж - "Если бы здесь не было украинских военных – по вам бы не стреляли", – отмечается в сообщении.

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В командовании пришли к выводу, что российские оккупанты и их "прихвостни" не собираются восстанавливать мирную жизнь в зоне конфликта и им безразлична дальнейшая судьба тех, кого они оставили без крова.

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Новости Украины, Боевики, Донецкая область, Населенные пункты, Обстрел, Разрушения, Ситуация на Донбассе, Южное.
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