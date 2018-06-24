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25 июня т.н. "суд" рассмотрит ходатайство о досрочном освобождении Балуха

Владимир Балух
18:09 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости Украины: Ходатайство Балуха о его условно-досрочном освобождении рассмотрят 25 июня.

Ходатайство защиты украинского активиста Владимира Балуха о его условно-досрочном освобождении (УДО) будет рассмотрено в понедельник, 25 июня, в "Железнодорожном районном суде" Симферополя, сообщает Крымская правозащитная группа на своей странице в соцсети Facebook.

Как отмечается в сообщении, речь идет об УДО по т.н. "делу о патронах". Начало заседания запланировано на 11.00.

Как сообщалось, украинский фермер В.Балух был задержан 8 декабря 2016 года в своем доме в с.Серебрянка Раздольненского района временно оккупированного Россией Крыма. Российские власти предъявили ему обвинение в хранении боеприпасов.

По словам активистов, в ходе обыска сотрудники ФСБ заявили, что на чердаке дома, где живет В.Балух, обнаружены 90 патронов и несколько тротиловых шашек. Родственники предполагают, что боеприпасы подбросили сотрудники ФСБ во время обыска. Ранее у В.Балуха проводились еще два обыска и в ходе первого с дома был снят украинский флаг.

В январе 2018 года Раздольненский райсуд Крыма приговорил В.Балуха к 3 годам и 7 месяцам лишения свободы в колонии-поселении и к штрафу в размере 10 тыс. российских рублей. "Верховный суд" Крыма 14 марта снизил срок лишения свободы до 3-х лет и 5 месяцев с отбыванием его в колонии-поселении.

В тот же день приговор вступил в силу и В.Балух начал голодовку. 15 мая он начал принимать пищу во избежание принудительного кормления. 19 мая уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что, по информации ее российской коллеги Татьяны Москальковой, В.Балух питается по специальной схеме. Однако 22 июня В.Балух принял решение перейти на сухую голодовку. Л.Денисова требует срочно обеспечить ей доступ к В.Балуху.

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Новости Украины, Владимир Балух, Оккупированный Крым, УДО, Ходатайство.
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