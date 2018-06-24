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ООС: Враг пять раз открывал огонь, один военнослужащий ВСУ получил ранение

Донбасс
20:09 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости Украины: В воскресенье днем боевики 5 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, один военный ранен.

В течение суток воскресенья с 7.00 утра до 18 .00 боевики продолжали вооруженные провокации против украинских войск на Донбассе, 5 раз нарушив режим прекращения огня, один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил ранения, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил (ООС).

"Враг 5 раз нарушал режим прекращения огня и во всех случаях обстрелы велись с запрещенного минскими договоренностями вооружения", - говорится в сообщении, опубликованном на странице пресс-центра в соцсети Фейсбук в воскресенье вечером.

В информации отмечается, что на луганском направлении в районе населенного пункта Крымское боевики обстреляли позиции ВСУ с минометов калибром 82-мм, БМП, гранатометов и стрелкового оружия.

Днем на мариупольском направлении ситуация обострилась. НВФ вели плотный огонь по защитникам Водяного из ствольной артиллерии калибром 122-мм и 152-мм. Боевики также активно применяли минометы всех типов, автоматические гранатометы и стрелковое оружие. Во время боевых действий в этом районе один военнослужащий ВСУ получил ранения.

Также обстрелов из запрещенных минскими договоренностями 122-мм артиллерийских систем и 82-мм минометов подверглись позиции украинских защитников у Гнутово и Богдановки, а Лебединское, кроме артиллерии, обстреливал танк.

"Объединенные силы полностью контролируют ситуацию и надежно удерживают занимаемые рубежи", – сказано в сообщении.

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Новости Украины, ВСУ, Донбасс, Обстрелы, ООС.
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