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На Донбассе задержаны два шпиона оккупантов

ВСУ
21:26 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости Украины: В настоящее время проверяется причастность задержанных на предмет совершения ими других преступлений.

В зоне ответственности оперативно - тактической группировки "Север" мобильной разведывательной группой, осуществлявшей наблюдение за одним из участков на линии соприкосновения, были обнаружены и задержаны двое шпионов. Об этом сообщает пресс-служба оперативного командования "Север" на странице в Facebook.

После установления их личных данных оказалось, что задержанные имели проблемы с законом, а один из них и в настоящее время находится в розыске на территории Украины.

При осмотре личных вещей полученные неопровержимые доказательства, что задержаны собирают разведывательные сведения о военных Вооруженных сил Украины в пользу российско-оккупационных войск.

"Данный факт в очередной раз доказывает нежелание жителей оккупированных территорий способствовать деятельности оккупантов. Враг обманами и под давлением привлекает жителей с криминальным прошлым к разведывательной деятельности за феерические обещания отмены им приговоров", - добавили в пресс-службе.

Задержанные переданы в правоохранительные органы.

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