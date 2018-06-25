СЦКК: Боевики стягивают в ОРДЛО танки, "Грады" и гаубицы

СЦКК задокументировала очередные факты размещения тяжелой техники и вооружения боевиков во временно неподконтрольных районах Донецкой и Луганской областей вне мест хранения, в нарушение расстоянии отвода.

Об этом говорится в сообщении Украинской стороны Совместного центра по координации и контролю сторон на странице штаба ООС в Facebook.

"В частности, наблюдатели СММ ОБСЕ задокументировали в жилищном районе города Донецка расположение 31 танка различной модификации, 2 самоходных гаубиц (2С3 «Акация»), 3 бронированных ремонтно-эвакуационных машины (БТС-4А), 2 бронетранспортеров (БТР-80 и МТЛБ), а на восточной окраине населенного пункта Перевальск Луганской области наблюдатели Миссии выявили реактивную систему залпового огня (БМ-21 «Град»), 4 танка (Т-64), 2 самоходных гаубицы (2С1) и 2 противотанковых пушки (МТ-12 «Рапира»)", - говорится в сообщении.

Кроме того, по результатам проведенной верификации мест хранения отведенной техники, на временно неподконтрольной территории правительства Украины в Донецкой области вблизи населенного пункта Покровка наблюдатели Миссии выявили 6 самоходных гаубиц (2С1), 3 буксируемых гаубицы (Д-30), противотанковую пушку (МТ-12) и 10 танков(Т-72), а также 22 танка различной модификации, 6 зенитно-ракетных комплексов (9К35 «Стрела-10») и 8 минометов (2Б11 «Сани») на так называемом полигоне близи населенного пункта Бугаевка.

"Отмеченное тяжелое вооружение и военная техника находились за пределами мест хранения, что является грубым нарушением пункта 5 Меморандума Минских договоренностей", - отметили в СЦКК.

По имеющейся информации, также на территории железнодорожной станции «Дебальцево» было выявлено как боевики российских оккупационных войск разгружают 4 крытых вагона с боеприпасами, а также зафиксировано передвижение нескольких единиц артиллерийских систем различного калибра из города Горловки в направлении населенного пункта Гольмовский.

Украинская сторона СЦКК подчеркнула, что "подобные действия со стороны оккупационной администрации Российской Федерации следует расценивать, как очередной этап подготовки боевиками вооруженных формирований РФ тяжелой техники и вооружения к ее применению на линии разграничения против подразделений Вооруженных сил Украины и мирного населения Донбасса, в нарушение Минских договоренностей".