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Задержанные в Крыму украинские моряки отказались от пищи

Крым
06:11 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото из открытых источников

Новости Украины: По словам матери одного из моряков, они отказываются принимать пищу и находятся в отчаянии от неопределённости.

Моряки украинского судна "ЯМК-0041", задержанные российскими оккупантами у берегов Крыма, отказались от пищи. Об этом сообщил адвокат Эдем Семедляев.

"По словам матери одного из моряков, они отказываются принимать пищу и находятся в отчаянии от неопределённости", - написал он в Facebook. По словам Семедляева, к задержанным морякам не пускают адвокатов, на жалобы в оккупационной администрации Крыма не реагируют.

На данный момент известно, что в отношении капитана судна Виктора Навицкого возбуждено уголовное дело за "незаконную добычу водных биологических ресурсов", ему избрана мера пресечения в виде заключения в СИЗО. Четверо моряков были допрошены в качестве свидетелей.

4 мая пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян сообщил, что российские пограничники у берегов временно оккупированного Крыма задержали украинских рыбаков, которые находились на небольшом баркасе. По данным некоторых СМИ, рыболовецкое судно «ЯМК-0041» было задержано западнее мыса Тарханкут.

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Новости Украины, Крым, Моряки, Россия, Украина.
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