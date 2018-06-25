На линии разграничения выявили картины на 3,5 млн грн
Новости Украины: Картины художника В. Кикинева, стоимостью 3,5 млн грн обнаружили при досмотре грузовика ГАЗель на КП "Новотроицкое" на линии разграничения.
Во время осмотра автомобиля ГАЗель на КПВВ "Новотроицкое", что на линии разграничения, выявили более 200 картин ориентировочной стоимостью 3,5 млн грн. Об этом сообщается на странице операции Объединенных сил в соцсети Facebook.
"Во время осмотра установлено, что водитель транспортного средства на основании документов с признаками подделки пытался перевезти из временно оккупированной территории картины известного художника Кикинева В.М. в количестве 210 штук ориентировочной стоимостью более 3,5 млн гривень", - говорится в сообщении. Составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст.204-3 КУоАП. Товарно-материальные ценности изъяты до принятия законного решения.