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Полиция расследует взрыв автомобиля в Одессе

Место взрыва
07:52 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости Украины: В центре Одессы в ночь на 25 июня взорвался автомобиль, при взрыве пострадал 25-летний директор охранной фирмы.

Полиция начала проверку по факту взрыва автомобиля в ночь с 24 на 25 июня на ул. Троицкой в Одессе. Как сообщила пресс-служба Главного управления Нацполиции в Одесской области, пострадавший в результате взрыва 25-летний мужчина госпитализирован. Предварительно установлено, что взрыв произошел в результате срабатывания специального устройства, которое было установлено в передней части авто.

Фото: Facebook

По данным местных СМИ, пострадавший – директор охранной фирмы "Самсон" Андрей Бабенко. Взрыв произошел, когда он приехал домой с семьей и охраной. Когда мужчина заходил домой с женой, детьми в сопровождении охраны, сработало взрывное устройство. Жена и дети А.Бабенко не пострадали. Сам он получил ранение ног. Также издание "Думская" сообщает, что взрывчатка была начинена осколками и шариками, а взрыв был направленным, так как в машине, под которую была заложена взрывчатка, остались целыми стекла и практически не пострадало подкапотное пространство.

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Новости Украины, Автомобиль, Взрыв, Одесса, Украина, Ул. Троицкая.
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