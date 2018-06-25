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В Киеве гадюка укусила мужчину

Гадюка
11:47 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости Украины: Мужчина пострадал на собственной даче, с отеком от токсико-аллергической реакции на укус его доставили в городскую клиническую больницу.

Прошлой ночью в Соломенском районе Киева мужчина был госпитализирован из-за укуса гадюки. Об этом сообщили источники в медицинском учреждении. Так, вызов к врачам поступил около полуночи. Инцидент произошел на Выборгской улице Соломенского района столицы.

Сообщается, что пострадавший - 62-летний мужчина, находился на собственной даче, когда произошел инцидент. Животное укусило пенсионера в голень, у него начался отек. С токсико-аллергической реакцией на укус змеи мужчина был доставлен в токсикологической отдел городской клинической больницы.

Спасатели предупреждают украинцев об опасности ядовитых змей: в Черновицкой области в местную больницу госпитализировали подростка, которого укусила змея.

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Новости Украины, Больница, Гадюка, Змея, Киев, Укус.
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