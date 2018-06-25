В Киеве гадюка укусила мужчину

Прошлой ночью в Соломенском районе Киева мужчина был госпитализирован из-за укуса гадюки. Об этом сообщили источники в медицинском учреждении. Так, вызов к врачам поступил около полуночи. Инцидент произошел на Выборгской улице Соломенского района столицы.

Сообщается, что пострадавший - 62-летний мужчина, находился на собственной даче, когда произошел инцидент. Животное укусило пенсионера в голень, у него начался отек. С токсико-аллергической реакцией на укус змеи мужчина был доставлен в токсикологической отдел городской клинической больницы.

Спасатели предупреждают украинцев об опасности ядовитых змей: в Черновицкой области в местную больницу госпитализировали подростка, которого укусила змея.