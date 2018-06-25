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Полиция Киева нашла похищенного сына ливийского дипломата

Полиция
20:48 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Полиция

Новости Украины: Полицейские нашли похищенного ранее в Киеве сына ливийского дипломата, у него незначительные повреждения.

Сотрудники полиции установили местонахождение похищенного ранее неизвестными в Шевченковском районе Киева мужчины-иностранца и сейчас с ним работают оперативники, сообщил начальник Главного управления Национальной полиции г.Киева Андрей Крищенко.

"Полицейские установили местонахождение похищенного в Шевченковском районе мужчину. У него незначительные телесные повреждения. Сейчас с ним работают оперативники. Правоохранители устанавливают лиц, насильно посадивших мужчину в автомобиль, и мотивы совершения преступления", - цитирует А.Крищенко пресс-служба полиции Киева в своей странице в соцсети Фейсбук в понедельник вечером.

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Как сообщалось, около полудня понедельника, 25 июня, в дежурную часть Шевченковского управления полиции Киева стали поступать сообщения от очевидцев о том, что на ул.Тургеневской двое неизвестных насильно посадили неустановленного мужчину в автомобиль темного цвета и уехали с места происшествия. В Киеве ввели план "Перехват": в розыск был объявлен автомобиль Volkswagen Golf темно-синего цвета.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник, похищенный является сыном дипломата.

В свою очередь, интернет-издание Insider.Ua сообщало, что похищенный, 1992 года рождения, является сыном финансового атташе посольства Ливии в Украине.

Следователи начали уголовное производство по ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины, в рамках которого проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий по установлению злоумышленников и их местонахождения.

Позднее в эфире канала "112.Украина" советник главы МВД Украины, нардеп фракции "Народный фронт" Антон Геращенко фактически подтвердил похищение сына ливийского дипломата. "На данный момент полиция работает с родственниками и знакомыми похищенного, чтобы выяснить какие были конфликты, какие были негативные ситуации. По этому вопросу пока еще общей картины нет. Очевидно, что, скорее всего, это сделано с целью выкупа в связи с финансовыми возможностями семьи, которая представляет Ливийскую Республику", - сказал нардеп.

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Новости Украины, Дипломат, Киев, Полиция, Похищение, Происшествие.
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