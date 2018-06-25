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В судебном заседании по делу Кернеса объявлен перерыв

Геннадий Кернес
23:33 Пн, 25 Июнь 2018 Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: В суде по делу Кернеса объявлен перерыв до 2 июля для подготовки к дебатам.

Киевский районный суд г.Полтавы в понедельник продолжил слушание по делу городского головы г.Харькова Геннадия Кернеса и его охранников Виталия Блинника и Евгения Смицкого; в судебном заседании для объявлен перерыв до 2 июля.

"Сегодня в суде была открыта и приобщена к материалам экспертиза показаний и публичных выступлений потерпевших, а также допрошен эксперт-психолог, проводивший эту экспертизу. После этого прокуратура заявила ряд ходатайств, в том числе и об одновременном допросе свидетелей. Мы выступили против удовлетворения этого ходатайства, поскольку считаем это попыткой затянуть рассмотрение дела", - сообщил адвокат Г.Кернеса Александр Гунченко в понедельник.

По его словам, на следующем заседании планируется перейти к дебатам по делу.

"Суд переходит к дебатам. Для подготовки к дебатам объявлен перерыв до 2 июля", - сказал адвокат.

Как сообщалось, 25 января 2014 года неизвестные напали на участников шествия в поддержку Евромайдана в Харькове. В тот же день депутат Харьковского облсовета Иван Варченко (ВО "Батькивщина") заявил о похищении двух активистов Евромайдана - Александра Кутянина та Сергея Ряполова "после того, как они снимали номера автомобилей "друзей Кернеса" возле гостиницы "Националь". Позднее отдел по связям с общественностью ГУ МВД Украины в Харьковской области сообщил, что информация о похищении активистов Евромайдана не подтвердилась.

2 марта 2015 года Г.Кернес был уведомлен о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч.ч. 2, 3 ст. 27 ч. 2 ст. 127 (истязание), ч.ч. 2, 3 ст. 27 ч. 1 ст. 129 (угроза убийством) Уголовного кодекса Украины и о завершении досудебного расследования.

26 марта 2015 года Генеральная прокуратура передала в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении Г.Кернеса и двух его охранников.

2 апреля 2015 года ВССУ огласил резолютивную часть определения о переносе рассмотрения дела Г.Кернеса из Дзержинского райсуда Харькова в Киевский райсуд Полтавы.

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Новости Украины, Геннадий Кернес, Полтава, Суд, Хврьков.
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