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Взрыв гранаты в Глухове: В доме задержанного нашли еще пять гранат

Граната
23:44 Пн, 25 Июнь 2018 Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: из открытых источников

Новости Украины: В Сумской области у задержанного за взрыв гранаты в подъезде дома бывшего военного полиция обнаружила в шкафу еще 5 гранат.

В Сумской области у бывшего военного, который ранее подорвал боевую гранату в подъезде жилого дома, полицейские изъяли два корпуса от гранаты Ф-1, два - от гранат РГД-5, корпус гранаты РГМ и запалы к ним.

Как сообщает в понедельник отдел коммуникации полиции Сумской области, накануне, 24 июня, в г.Глухов бывший военнослужащий взорвал боевую гранату в подъезде жилого дома, за что был задержан правоохранителями.

"Поэтому, когда на линию "102" позвонил житель Кролевца, и рассказал, что задержанный за это преступление мужчина может хранить подобные боеприпасы в недавно купленном у него дома, на указанный адрес немедленно выехала следственно-оперативная группа Кролевецкого отделения полиции, кинологи и эксперты-взрывотехники", - сказано в сообщении.

Прибыв по вызову, правоохранители во время осмотра территории усадьбы и самого домовладения в одной из комнат, в шкафу для одежды, обнаружили еще 5 гранат и аналогичное количество запалов.

"Боеприпасы и запалы хранились отдельно, в жестяных банках из-под тушенки, бережно завернутые в упаковочную бумагу. Следователи изъяли найденные кинологами и взрывотехникам гранаты и сейчас направляют их на экспертизу. По результатам этого исследования будет принято дальнейшее процессуальное решение", - сказано в сообщении.

Сейчас задержанный мужчина находится под стражей. Следователи уже открыли по указанному факту уголовное производство по признакам ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием и боеприпасами). Санкция статьи предусматривает наказание в виде заключения сроком до 7 лет.

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Новости Украины, Глухов, Гранаты, Полиция, Сумская область.
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