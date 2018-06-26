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ДТП на Ровенщине: Четверо погибших

Авария в Сарнах
07:38 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости Украины: В результате столкновения маршрутного автобуса с автомобилем в Ровенской оббласти возле Сарн погибло четыре человека, пострадали 9 человек.

В Ровенской области возле Сарн в результате ДТП погибли по меньшей мере три человека, еще девять пострадали. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Ровенской области.

"По предварительной информации водитель легкового автомобиля "Mercedes-Benz" на иностранной регистрации, который выезжал со второстепенной дороги на главную, не учел дорожной обстановки и не предоставил преимущества в движении маршрутному такси сообщением "Киев-Ковель". В результате столкновения транспортные средства на полосе встречного движения врезались в грузовик (автоцистерну)", — рассказали в полиции.

В результате ДТП три человека из микроавтобуса "Mercedes-Benz" погибли на месте происшествия, девять человек с травмами разной степени доставили в больницу. По информации журналистки Инны Билецкой, количество погибших увеличилось до четырех. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

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Новости Украины, Авария, ДТП, Жертвы, Ровно, Сарны.
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