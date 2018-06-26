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В Измаиле молдаванин пытался вплавь попасть в Румынию

Дунай
09:55 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости Украины: Пограничники Измаильского пограничного отряда задержали молдаванина, пытавшегося переплыть Дунай, чтобы попасть в Румынию.

В Одесской области сегодня задержали молдаванина, который намеревался вплавь через реку Дунай незаконно пересечь украинско-румынскую границу. Как сообщил помощник начальника Измаильского пограничного отряда - начальник пресс-службы подполковник Игорь Перегняк, в понедельник пограничники Измаильского отряда задержали гражданина Молдовы при попытке незаконного пересечения государственной границы.

"21-летний молодой человек пытался пересечь границу, вплавь через реку Дунай, вблизи города Измаил. От опасного замысла иностранца спасло то, что его вовремя обнаружил пограничный наряд. Известно, что эта река опасна своим быстрым течением", - подчеркнул И. Перегняк. Отмечается, что кроме паспорта гражданина Молдовы, у нарушителя при себе было свидетельство о рождении гражданина Румынии. Информацию по данному факту пограничники сообщили в взаимодействующие органы. В настоящее время идет выяснение всех обстоятельств правонарушения. За нарушение режима государственной границы и пограничного режима на молдаванина составлены соответствующие процессуальные документы. Дальнейшую его судьбу решит суд.

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Новости Украины, Дунай, Измаил, Молдаванин, Одесская область, Пограничники, Румыния.
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