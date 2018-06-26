В Украине построят несколько бетонных дорог

В этом году начнется строительство бетонной дороги по маршруту Днепр - Николаев, а в планах следующего года - строительство нескольких бетонных дорог на Юге. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян в интервью.

"В этом году стартует проект М-14 Днепр - Николаев. Уже состоялись тендеры. Реализуется проект "Житомирская окружная", но пока строительство идет тяжело, потому что китайский подрядчик оказался не очень подготовленным к работе. Кроме этого, в планах следующего года - строительство нескольких бетонных дорог на Юге. Главное - понимать, что бетонная дорога долговечнее, но имеет более сложную технологию строительства, которая, к тому же, дорогая", - сказал он. При этом В. Омелян отметил, что во всем мире бетонная дорога на 20-50% дороже, чем асфальтная.

"Будет все, как и с асфальтными дорогами. Пока мы не начали масштабное строительство дорог в Украине, даже импортное сырье было дешевым. Сейчас щебень за два года вырос в цене вдвое, и битум подорожал. И с цементом будет такая же история - начнем массово строить, и цена вырастет на рынке. Но на самом деле в мире бетонная дорога на 20-50% дороже, чем асфальтная. Но я поддерживаю их строительство", - сказал он.