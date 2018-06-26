Под Киевом пьяный помощник депутата ранил подростка

В городе Вишневом Киевской области ребенка 14 лет ранили из травматического оружия.

Об этом сообщил пресс-секретарь Национальной полиции Украины Ярослав Тракало.

”Есть случай, когда гражданин ранил резиновой пулей ребенка. Ребенок несовершеннолетний - там парень 14 лет”, - заявил он.

По словам представителя НПУ, злоумышленник задержан, оружие изъято, а также открыто производство по ст. 296 - хулигантство.

”Он был в состоянии алкогольного опьянения”, - добавил Тракало.

В то же время по информации источника в правоохранительных органах, задержанный - помощник народного депутата Украины Юлия Мамчура на общественных началах. При этом, по предварительной информации, на месте происшествия нашли как минимум две гильзы.

В то же время, депутат Мамчур на своей странице Facebook подтвердил, что нападающим был его помощник, а также заявил, что уволит его.

”Только что мне сообщили об инциденте, который произошел с участием моего помощника на общественных началах. Прежде всего, приношу извинения детям и родителям за его позорный поступок. Хочу подчеркнуть, что каждый человек, независимо от своего статуса, несет ответственность за свои действия перед законом . В свою очередь, мной принято решение о лишении его статуса помощника народного депутата на общественных началах”, - написал он.