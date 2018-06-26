Новости в регионах

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Вторник, 26.06.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Геращенко требует у омбудсмена РФ обратиться к Путину для помилования Сенцова
Геращенко требует у омбудсмена РФ обратиться к Путину для помилования Сенцова
Новости: В НБУ подсчитали, сколько у населения на руках наличных
В НБУ подсчитали, сколько у населения на руках наличных
Новости: Гримм прокомментировал принятие Черноморца в УПЛ
Гримм прокомментировал принятие Черноморца в УПЛ
Новости: В конце июля украинцы смогут наблюдать лунное затмение
В конце июля украинцы смогут наблюдать лунное затмение
X

Под Киевом пьяный помощник депутата ранил подростка

Полиция открыла производство по статье "Хулиганство"
15:25 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: из открытых источников

Новости Украины: Пьяный помощник нардепа Мамчура ранил под Киевом несовершеннолетнего из травматического оружия.

В городе Вишневом Киевской области ребенка 14 лет ранили из травматического оружия.

Об этом сообщил пресс-секретарь Национальной полиции Украины Ярослав Тракало.

”Есть случай, когда гражданин ранил резиновой пулей ребенка. Ребенок несовершеннолетний - там парень 14 лет”, - заявил он.

По словам представителя НПУ, злоумышленник задержан, оружие изъято, а также открыто производство по ст. 296 - хулигантство.

”Он был в состоянии алкогольного опьянения”, - добавил Тракало.

На стадионе под Киевом полиция задержала мужчина, который устроил стрельбу

В то же время по информации источника в правоохранительных органах, задержанный - помощник народного депутата Украины Юлия Мамчура на общественных началах. При этом, по предварительной информации, на месте происшествия нашли как минимум две гильзы.

В то же время, депутат Мамчур на своей странице Facebook подтвердил, что нападающим был его помощник, а также заявил, что уволит его.

”Только что мне сообщили об инциденте, который произошел с участием моего помощника на общественных началах. Прежде всего, приношу извинения детям и родителям за его позорный поступок. Хочу подчеркнуть, что каждый человек, независимо от своего статуса, несет ответственность за свои действия перед законом . В свою очередь, мной принято решение о лишении его статуса помощника народного депутата на общественных началах”, - написал он.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Киев, Нардеп, Полиция, Происшествие, Стрельба.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости в регионах Украины

Киев стал членом Всемирной ассоциации автомагистралей Нападение на лагерь ромов: Во львовских школах пройдут родительские собрания Взрыв гранаты в Глухове: В доме задержанного нашли еще пять гранат

Последние новости

Лоукостер Ryanair запускает новый рейс из Украины Рухани раскритиковал выход США из ядерной сделки Маша Ефросинина рассказала, кого считает своим кумиром
Сегодня читают
01 ЧМ-2018. Результаты матчей 25 июня
02 Герман назвала мотивы Януковича приостановить Соглашение Украина-ЕС
03 В Госдуму РФ внесли законопроект о миграционной амнистии для граждан Украины
04 Российский боксер похвалил Ломаченко
05 Верховный Суд Украины не ликвидируют
Новости сегодня
15:49 Так похожи: снимки, доказывающие всю силу генов (Фото)
15:45 Политзаключенный в РФ Клых находится в критическом состоянии
15:43 Сандра Баллок рассказала, почему отказывается сниматься в постельных сценах
15:38 Маникюр 2018: идеи нежного дизайна ногтей на короткие ногти (Фото)
15:37 Германия активно сокращает государственную задолженность
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Президентский гараж Украины получит два новых "Мерседеса"
Президентский гараж Украины получит два новых "Мерседеса"
Новости: Украина получит миллиардный кредит от ЕС
Украина получит миллиардный кредит от ЕС
Новости: Черноморский флот РФ получил нового командующего
Черноморский флот РФ получил нового командующего
Новости: Диетологи подсказали, какие продукты эффективно очищают организм от вредных веществ
Диетологи подсказали, какие продукты эффективно очищают организм от вредных веществ
Добавить комментарий
0