Ситуация на Донбассе: боевики пять раз открывали огонь
Новости Украины: Боевики с семи утра 5 раз нарушили режим тишины в зоне ООС, потерь среди военнослужащих ВСУ нет.
Незаконные вооруженные формирования во вторник с 7.00 до 18.00 пять раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции объединенных сил (ООС), потерь среди украинских военнослужащих нет.
"С 7-ми утра и до 18-ти противник продолжал вооруженные провокации против наших войск на отдельных направлениях. Российско-оккупационные войска пять раз нарушили режим прекращения огня, два из них – из запрещенного Минскими договоренностями оружия", - говорится в вечерней сводке на странице пресс-центра ООС в Фейсбуке.
За этот период потерь среди военнослужащих ООС нет, потери противника уточняются.
В сводке указано, что на Луганском направлении неспокойно было в районе населенного пункта Крымское, где украинские позиции обстреливались из 82-мм миномета и гранатометов.
На Мариупольском направлении бои шли в районе населенного пункта Водяное, где НВФ применял против украинских военных минометы, гранатометы и стрелковое оружие. Также противник один раз из стрелкового оружия провоцировал защитников Гнутово.
На Донецком направлении обстрелы не зафиксированы.
"Объединенные силы контролируют ситуацию, надежно удерживают занимаемые рубежи и продолжают их укреплять, неуклонно соблюдают Минские договоренности", - подчеркивается в сообщении.