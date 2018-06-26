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Ситуация на Донбассе: боевики пять раз открывали огонь

ВСУ
18:43 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Боевики с семи утра 5 раз нарушили режим тишины в зоне ООС, потерь среди военнослужащих ВСУ нет.

Незаконные вооруженные формирования во вторник с 7.00 до 18.00 пять раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции объединенных сил (ООС), потерь среди украинских военнослужащих нет.

"С 7-ми утра и до 18-ти противник продолжал вооруженные провокации против наших войск на отдельных направлениях. Российско-оккупационные войска пять раз нарушили режим прекращения огня, два из них – из запрещенного Минскими договоренностями оружия", - говорится в вечерней сводке на странице пресс-центра ООС в Фейсбуке.

За этот период потерь среди военнослужащих ООС нет, потери противника уточняются.

В сводке указано, что на Луганском направлении неспокойно было в районе населенного пункта Крымское, где украинские позиции обстреливались из 82-мм миномета и гранатометов.

На Мариупольском направлении бои шли в районе населенного пункта Водяное, где НВФ применял против украинских военных минометы, гранатометы и стрелковое оружие. Также противник один раз из стрелкового оружия провоцировал защитников Гнутово.

На Донецком направлении обстрелы не зафиксированы.

"Объединенные силы контролируют ситуацию, надежно удерживают занимаемые рубежи и продолжают их укреплять, неуклонно соблюдают Минские договоренности", - подчеркивается в сообщении.

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Новости Украины, Боевики, ВСУ, Донбасс, ООС.
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