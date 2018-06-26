Детская смерть: в Минздраве уточнили от чего умер ребенок в Николаевской области

В управлении здравоохранения Николаевской облгосадминистрации уточнили, что ребенок, причиной смерти которого в Минздраве назвали корь, умер от сепсиса и полиорганной недостаточности на фоне хронического заболевания.

"По данным госучреждения "Николаевский областной лабораторный центр Минздрава Украины" и главного врача Николаевской областной инфекционной больницы, ребенок умер от сепсиса и полиорганной недостаточности на фоне хронического заболевания", - говорится в сообщении на сайте управления здравоохранения облгосадминистрации.

Уточненная информация о смерти ребенка срочно отправлена в Центр общественного здоровья Минздрава с копиями подтверждающих документов.

Ранее на сайте Министерства здравоохранения Украины со ссылкой на оперативные данные Центра общественного здоровья Минздрава появилась информация о смерти ребенка в Николаевской области от кори (отчетный период - 25-я неделя года).