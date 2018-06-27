Убийство семейной пары в Харькове: Суд избрал меру пресечения для подозреваемого

Киевский райсуд Харькова избрал арест на два месяца без залога в качестве меры пресечения для харьковчанина, убившего мужчину и женщину и ранившего их несовершеннолетнюю дочь.

Об этом рассказала пресс-секретарь прокурора Харьковской области Вита Дубовик.

"Решение суда: избрать меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога сроком на 60 суток", - отметила Дубовик.

Как пояснили в суде, прокурор просил взять подозреваемого под стражу без права внесения залога: "В то же время, подозреваемый просил отпустить его под залог".

По словам адвоката Дарьи Назаренко, перед преступлением ее подзащитный не спал 14 дней, "опасаясь за свою жизнь", и в качестве меры пресечения просила для него залог в 0,5 млн грн.

Как сообщал ранее, 24 июня 42-летний Константин Безрук с карабином в руках ворвался в картиру многоэтажного дома на улице Академика Павлова в Харькове, застрелил друга детства Олега и его бывшую жену и ранил их 13-летнюю дочку. Спустя 1,5 часа злоумышленник был задержан возле метро "Киевская". Помощь в розыске преступника оказали жильцы дома: они запомнили номер автомобиля "Volvo", на котором уехал стрелявший и сам факт его появления в доме с оружием в руках.

При задержании злоумышленник сопротивления не оказывал. Он признал, что пошел на убийство из-за денежного долга в 100 тыс. долларов, которые убитый не захотел ему отдать, и назвал произошедшее кровной местью. В его машине найдены 200 тыс. долларов и три единицы зарегистрированного оружия: карабин, гладкоствольная винтовка и пистолет для стрельбы резиновыми пулями.

Открыто криминальное производство по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) и ч.2. ст. 15 ч.2. ст. 115 (покушение на убийство) - с максимальным наказанием вплоть до пожизненного срока. Назначены экспертизы, от баллистической и судебно-медицинской до психиатрической.

Установлено, что подозреваемый и потерпевший - предприниматели, они знали друг друга с детства и с января этого года сотрудничали. По опросу родных - в квартире также находились отец и мать погибшего - 23-го июня между мужчинами был конфликт с применением силы, хотя еще 17 июня оба ездили в город Ровно, чтобы забрать оттуда в Харьков бывшую жену убитого и их дочь. 19 июня подозреваемый написал заявление в полицию о том, что его жизни угрожают. Оба мужчины ранее не судимы.

Задержанный признал убийство двоих взрослых (4 пулевых ранения у мужчины и 6 - у женщины) и пытался объяснить ранение девочки случайностью. Однако экспертиза показала, что характер ранений ребенка - 1 выстрел в верхнее предплечье и 2 - в тазобедреный сустав - нанесены умышленно. Ребенок госпитализирован. Жизни девочки ничто не угрожает.